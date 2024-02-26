«Реал» намекнул на переход Мбаппе

Звездный форвард национальной сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к трансферу в мадридский «Реал» грядущим летом. До завершения нынешнего сезона 25-летний игрок будет выступать в Париже.

Как сообщается в телеграм-канале «Арсен Венгер», в столице Испании уже ждут переезда нападающего. Этому свидетельствует старт продаж шарфов с изображением Мбаппе на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Килиан достанется «королевскому» клубу бесплатно, поскольку его контракт с «ПСЖ» истекает в конце июня. Со «сливочными» нападающий должен подписать пятилетнее трудовое соглашение.