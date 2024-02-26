«Барселона» приняла важное решение по Ямалю

Каталонская «Барселона» определилась с будущим 16-летнего форварда команды Ламина Ямаля. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» решили заключить с игроком новый долгосрочный трудовой договор.

Между каталонским грандом и представителями Ямаля уже есть договоренность о том, что игрок подпишет соглашение до 2030 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.

Ламин отлично зарекомендовал себя в нынешнем сезоне. Талантливый игрок поучаствовал в 25 поединках чемпионата Испании, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.