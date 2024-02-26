Ямаль набрал 7 килограмм мышечной массы с начала сезона

16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль заметно окреп по ходу нынешнего сезона. По информации от журналиста Фернандо Поло, талантливый испанец с лета набрал 7 килограмм мышечной массы. Также Ямаль прибавил в росте на 2,5 сантиметра. Ожидается, что его рост в будущем составит минимум 180 сантиметров.

Ямаль на предсезонной подготовке сумел впечатлить главного тренера Хави Эрнандеса, который заменил испанцем ушедшего в «ПСЖ» Усмана Дембеле. В этом розыгрыше чемпионата Испании Ламин является регулярным игроком основы «Барселоны» и записал на свой актив по три гола и результативных передач.