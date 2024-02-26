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Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»

26 Февраля 2024 • 11:05 Комментировать
Тулуза
...
Ницца
03.03 15:00

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо ответил на вопрос о том, готов ли вернуться в каталонскую «Барселону».

«Возвращение в «Барселону»? Почему бы и нет? Я не жалею о проведённом периоде в этом клубе, совсем нет. «Барселона» по-прежнему остаётся отличным опытом. Я многому научился у Жерара Пике, Самуэля Юмтити и Клемана Ленгле. Это пошло на пользу моему развитию, ведь я оказался на высочайшем уровне».

«У меня не было желаемых игровых минут, потому что я конкурировал с топ-игроками. Тренером являлся Эрнесто Вальверде, на которого оказывалось давление. Он не мог оставить на скамейке Пике, чтобы выпустить неопытного 19-летнего парня», – приводит слова Тодибо Canal Plus.

В данный момент Тодибо интересен клубам из Английской премьер-лиги – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Ницца Барселона Жан-Клер Тодибо ещё теги

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