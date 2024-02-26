Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»

Пини Захави, агент бывшего тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика, сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что его клиент хочет возглавить каталонский клуб. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании сезона, о чём уже было объявлено официально. Флик является одним из фаворитов на вакантную должность, которая откроется летом.

Отметим, что бывший тренер сборной Германии также рассматривает вариант возглавить команду из Английской премьер-лиги. Тем не менее, приоритетом для Флика является именно работа в «Барселоне».