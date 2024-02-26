Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»

26 Февраля 2024 • 10:54 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Пини Захави, агент бывшего тренера «Баварии» Ханса-Дитера Флика, сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, что его клиент хочет возглавить каталонский клуб. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Нынешний тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оставит свой пост по окончании сезона, о чём уже было объявлено официально. Флик является одним из фаворитов на вакантную должность, которая откроется летом.

Отметим, что бывший тренер сборной Германии также рассматривает вариант возглавить команду из Английской премьер-лиги. Тем не менее, приоритетом для Флика является именно работа в «Барселоне».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Пини Захави ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Февраля
11:05
Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»
10:54
Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»
25 Февраля
19:37
Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»
18:04
«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ
10:13
Хави считает, что Кристенсен хорошо справляется с ролью опорного полузащитника
24 Февраля
20:29
В Бразилии хотят снести статую находящегося в тюрьме Дани Алвеса 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 23:00
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.54 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
11:11 · Испания. Ла Лига
Ямаль набрал 7 килограмм мышечной массы с начала сезона
11:05 · Испания. Ла Лига
Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»
10:54 · Испания. Ла Лига
Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»
10:11 · Испания. Ла Лига
Генич сделал прогноз на матч «Жирона» - «Райо Вальекано»
10:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Гюлер не сыграл с «Севильей»
09:41 · Испания. Ла Лига
Модрич — о победе над «Севильей»: «Мы никогда не сдаёмся, это гены «Реала»
09:09 · Испания. Ла Лига
Модрич оценил уровень 37-летнего Рамоса
08:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал победу «Реала»
08:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил победный гол Модрича
01:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» 9
25 Февраля
22:30 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» и «Осасуна» разошлись миром
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 17
21:12 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»
20:18 · Испания. Ла Лига
«Бетис» в большинстве на оставил шансов конкурентам из «Атлетика»
19:58 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» решили судьбу капитана
Все новости
Рекомендуем