Генич сделал прогноз на матч «Жирона» - «Райо Вальекано»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич высказал мнение о предстоящем поединке 26-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Райо Вальекано».

«Мне кажется, матч должен получиться результативным. «Жирона» играет сама и дает играть соперникам. «Жирона» - «Райо Вальекано» - матч специально для того, чтобы сыграть «верх», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Поединок «Жироны» против «Райо Вальекано» состоится сегодня, 26 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В преддверии этого матча хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости – 14-е.