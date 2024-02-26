Анчелотти объяснил, почему Гюлер не сыграл с «Севильей»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему полузащитник Арда Гюлер не вышел на поле во вчерашнем поединке 26-го тура Ла Лиги против «Севильи».

«У меня были мысли по выходу Гюлера до гола Модрича. Однако после того, как Лука забил, я передумал. Арда, думаю, все понял. Если же нет, то ничего страшного», - передает слова итальянского тренера инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Встреча завершилась победой «королевского» клуба со счетом 1:0. Единственный гол забил хорват Лука Модрич на 81-й минуте.

«Реал» набрал 65 баллов и лидирует в турнирной таблице. Мадридский гранд опережает ближайшего конкурента на восемь очков.