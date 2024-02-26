Модрич — о победе над «Севильей»: «Мы никогда не сдаёмся, это гены «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе над «Севильей» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, единственный и победный мяч в этой встрече забил Модрич на 81-й минуте игры.

По словам хорватского футболиста, ключом к успеху «сливочных» стало упорство команды.

«Мы показали, что продолжаем идти до конца и никогда не сдаёмся. Мы уже много раз показывали это раньше, это гены «Реала», — приводит слова Модрича пресс-служба клуба.

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Барселону» на восемь очков.