Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич — о победе над «Севильей»: «Мы никогда не сдаёмся, это гены «Реала»

26 Февраля 2024 • 09:41 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Севилья

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о победе над «Севильей» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, единственный и победный мяч в этой встрече забил Модрич на 81-й минуте игры.

По словам хорватского футболиста, ключом к успеху «сливочных» стало упорство команды.

«Мы показали, что продолжаем идти до конца и никогда не сдаёмся. Мы уже много раз показывали это раньше, это гены «Реала», — приводит слова Модрича пресс-служба клуба.

После 26 проведённых матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги «Реал» возглавляет турнирную таблицу, опережая вторую «Барселону» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Лука Модрич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Февраля
09:41
Модрич — о победе над «Севильей»: «Мы никогда не сдаёмся, это гены «Реала»
01:01
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» 6
25 Февраля
22:30
«Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 17
21:12
​«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»
17:46
Рамос выведет «Севилью» с капитанской повязкой на игру с «Реалом»
13:15
Ставка и прогноз на матч Реал — Севилья чемпионата Испании — 25 февраля 2024
11:46
Анчелотти: «Я не знаю, чем Модрич будет заниматься в будущем»
09:50
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Реал Мадрид – Севилья Ла Лиги – 25 февраля 2024
02:09
Реал - Севилья: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Февраля
23:29
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал – Севилья чемпионата Испании – 25 февраля 2024
20:42
«Реал» Мадрид – «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:49
Прогноз на точный счёт матча Реал Мадрид — Севилья Ла Лиги — 25 февраля 2024
17:30
«Севилья» пожаловалась на видео «Реала» - заявление
15:38
​Анчелотти рассказал, как «Реалу» приблизиться к победе в Ла Лиге
15:36
Анчелотти ответил, что нужно сделать Гюлеру для получения регулярной игровой практики
15:33
​Анчелотти попросили выбрать между Модричем и Кроосом
15:31
Анчелотти: «В плане обороны Менди является одним из лучших левых защитников планеты»
15:26
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Севильей»
15:21
Анчелотти прокомментировал слухи о вхождении Модрича в тренерский штаб «Реала»
15:16
Анчелотти рассказал важные новости о состоянии Рюдигера
15:15
​Анчелотти сделал прогноз на будущее Крооса в «Реале»
15:12
Анчелотти рассказал, какой будет роль Эндрика в следующем сезоне
15:07
Анчелотти поделился ожиданиями от возвращения Рамоса на «Сантьяго Бернабеу»
14:04
Милитао практически готов приступить к тренировкам, названы сроки возвращения
11:38
«Реал» без проблем согласует личный контракт с Дэвисом
03:45
Мбаппе получит от «Реала» солидный бонус, если выиграет «Золотой мяч»
01:20
Льорис: «Мбаппе переходит в крупнейший клуб мира»
00:13
«Реал» ведёт переговоры с Кроосом
23 Февраля
21:06
Тебас оценил вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
10:30
Анчелотти хочет сделать ставку на Куртуа в конце сезона 4
22 Февраля
21:08
Тчуамени — об игре за «Реал»: «Куда бы вы ни пошли, люди вас узнают»
20:38
Камавинга: «В детстве ты всегда думаешь о «Реале»
20:30
Камавинга: «Играть с Тчуамени – это потрясающе»
16:38
«Реал» видит позитивный сигнал в возвращении Крооса в сборную Германии
16:27
Кроос принял решение вернуться в сборную Германии
15:32
Рюдигер возобновил тренировки с «Реалом»
15:18
Кепа впал в депрессию после того, как проиграл конкуренцию Лунину
14:24
Трансфер Мбаппе не повлияет на планы «Реала» на Эндрика
12:43
Модрич готов покинуть «Реал» в конце сезона
12:25
«Реал» в январе хотел арендовать защитника «Униона»
21 Февраля
23:40
Названа дата возвращения Куртуа к полноценным тренировкам с «Реалом»
21:40
Переход Эндрика в «Реал» не будет отложен до конца года
21:32
Рюдигер выбрал между Мбаппе и Холанном
20:04
Хоселу пропустил тренировку «Реала»
19:26
​Карвахаль и Камавинга пропустят матч «Реала» - апелляции отклонены
16:07
Рамос поделился ожиданиями от возвращения на «Сантьяго Бернабеу» 1
16:03
Рамос рассказал, будет ли праздновать, если забьёт в ворота «Реала»
16:00
Рамос — о возвращении на «Сантьяго Бернабеу»: «Я буду чувствовать себя как дома»
15:57
Рамос: «Реал» всегда является фаворитом в каждом турнире»
20 Февраля
21:42
Мбаппе произнесёт речь на испанском во время презентации в «Реале»
21:04
Кальдерон: «Мбаппе станет одним из важнейших игроков в истории «Реала»
16:10
Бенитес оценил работу Анчелотти в «Реале»
15:36
Модрич ответил Анчелотти, который хочет сделать хорвата своим ассистентом
11:40
Трансфер Мбаппе заставит «Реал» продать других игроков? Источник дал ответ
19 Февраля
20:01
Деменко — о Мбаппе: Игрок такого уровня — это явное усиление для «Реала»
19:39
Булыкин: «Мбаппе добавит «Реалу» мощи, скорости и голов»
15:10
Азар назвал лучших футболистов, с которыми играл в одной команде
15:04
Азар оценил уровень Беллингема
15:00
Азар рассказал, есть ли у него конфликт с Кроосом
14:48
Азар: «Думаю, Зидан способен добиться успеха во главе сборной Англии»
14:15
Азар ответил, действительно ли у него плохие отношения с Анчелотти
14:03
Азар назвал лучшего игрока в истории, это не Месси и не Роналду 1
11:46
Азар рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере в «Реале»
11:25
Азар: «Не думаю, что был бы другим игроком, если бы тяжело тренировался»
10:59
Гиу: «Мы всегда хотим выиграть Ла Лигу, «Барселона» способна подвергнуть «Реал» давлению»
18 Февраля
23:49
В «Манчестер Сити» считают, что переход Мбаппе в «Реал» поможет продлить контракт с Холанном
23:35
«Реал» и «Манчестер Сити» поспорят за звёздного защитника «ПСЖ»
19:15
​Два игрока «Реала» заработали дисквалификацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо Де Брёйне принял решение по своему будущему Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Модрич получил первое предложение - назван клуб ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду Кто выглядит фаворитом Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 23:00
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.54 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
10:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему Гюлер не сыграл с «Севильей»
09:41 · Испания. Ла Лига
Модрич — о победе над «Севильей»: «Мы никогда не сдаёмся, это гены «Реала»
09:09 · Испания. Ла Лига
Модрич оценил уровень 37-летнего Рамоса
08:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал победу «Реала»
08:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил победный гол Модрича
01:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» 6
25 Февраля
22:30 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» и «Осасуна» разошлись миром
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 17
21:12 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»
20:18 · Испания. Ла Лига
«Бетис» в большинстве на оставил шансов конкурентам из «Атлетика»
19:58 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» решили судьбу капитана
19:51 · Испания. Ла Лига
Девушка-судья серьёзно повредила голову в матче Ла Лиги – виновата камера
19:37 · Испания. Ла Лига
Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»
18:04 · Испания. Ла Лига
«Кадис» ушёл от поражения от «Сельты» в битве за выживание
18:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ
Все новости
Рекомендуем