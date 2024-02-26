Модрич оценил уровень 37-летнего Рамоса

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о бывшем одноклубнике Серхио Рамосе, который ныне выступает за «Севилью».

«Многие любят судить по возрасту, но Рамос по-прежнему на отличном уровне. Я был рад увидеть его», - передает слова хорватского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча между «Реалом» и «Севильей» завершилась минимальной победой «королевского» клуба со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке встречи забил Модрич.

Мадридский гранд уверенно лидирует в таблице Ла Лиги, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов.