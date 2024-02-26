Анчелотти прокомментировал победу «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка против «Севильи» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Лука Модрич.

«Классный поединок. Мы продемонстрировали баланс и умение играть командой. Несмотря на потери Беллингема и Хоселу, мы набрали три балла. Это хорошее выступление. Я всем доволен», - приводит слова итальянца газета Marca.

После 26 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 65 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Анчелотти опережают идущую второй «Барселону» на восемь очков.