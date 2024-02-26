Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил победный гол Модрича

26 Февраля 2024 • 08:24 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Севильей» (1:0) в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Автором единственного забитого мяча стал хорватский полузащитник Лука Модрич.

«Реал» бился до конца. Мы показывали интенсивную игру весь матч и получили то, что заслужили. Команда создала много моментов, и гол свершился. Лука отлично пробил, это классный мяч. Тяжело видеть Модрича на скамейке запасных, он – пример для всей команды», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

В текущем сезоне 38-летний хорват провел 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Лука Модрич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров «Реал» хочет вернуть двух звёзд Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо «Бавария» приняла решение по Моуринью 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена Де Брёйне принял решение по своему будущему Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» продолжает платить Месси
Спортивные новости
Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.02.24 в 23:00
Жирона Жирона
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.54 4.20 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
08:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил победный гол Модрича
01:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» 3
25 Февраля
22:30 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» и «Осасуна» разошлись миром
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 17
21:12 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»
20:18 · Испания. Ла Лига
«Бетис» в большинстве на оставил шансов конкурентам из «Атлетика»
19:58 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» решили судьбу капитана
19:51 · Испания. Ла Лига
Девушка-судья серьёзно повредила голову в матче Ла Лиги – виновата камера
19:37 · Испания. Ла Лига
Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»
18:04 · Испания. Ла Лига
«Кадис» ушёл от поражения от «Сельты» в битве за выживание
18:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ
17:46 · Испания. Ла Лига
Рамос выведет «Севилью» с капитанской повязкой на игру с «Реалом» слухи
17:17 · Испания. Кубок
Захарян готов сыграть в полуфинале Кубка Испании
16:47 · Испания. Ла Лига
​Агент немецкого тренера Флика посетил матч «Барселоны»
15:50 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, когда Мбаппе решил переходить в «Реал»
Все новости
Рекомендуем