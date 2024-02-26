Анчелотти оценил победный гол Модрича

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Севильей» (1:0) в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Автором единственного забитого мяча стал хорватский полузащитник Лука Модрич.

«Реал» бился до конца. Мы показывали интенсивную игру весь матч и получили то, что заслужили. Команда создала много моментов, и гол свершился. Лука отлично пробил, это классный мяч. Тяжело видеть Модрича на скамейке запасных, он – пример для всей команды», - передает слова итальянского тренера газета Marca.

В текущем сезоне 38-летний хорват провел 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и шестью голевыми передачами.