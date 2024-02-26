«Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи»

В 26-м туре Ла Лиги «Реал» принимал дома «Севилью» и почти весь матч безуспешно пытался забить по правилам в ворота противника. В дебюте Винисиус Жуниор прострелил слева вдоль линии штрафной, Лукас Васкес ворвался в штрафную и был точен, но после подсказки ВАРа арбитр отменил гол из-за нарушения правил. Орельен Тчуамени в штрафной с разворота опасно бил, но рикошет, и мяч полетел у штанги. Федерико Вальверде издали бил под планку, и голкипер с трудом выручил.

Во втором тайме прострел Браима Диаса замыкал Вальверде, ближняя штанга. Редкая толковая атака «Севильи», и острый удар Исаака Ромеро коленом парировал вратарь. Родриго стрельнул рядом с правой девяткой, а Винисиус проверил кипера на бдительность. Лишь на 81-й минуте столичная команда повела. Лука Модрич у радиуса штрафной получил мяч, оставил не у дел опекуна и метко попал в правый угол ворот - 1:0.

Победа позволила «Реалу» сохранить отрыв от «Барселоны» в восемь очков. «Севилья» - 15-я.