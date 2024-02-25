«Лас-Пальмас» и «Осасуна» разошлись миром

Середняки Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Осасуна» провели упорный матч 26-го тура. Первый тайм прошел при доминировании хозяев, но реально опасных моментов не было. А вот сразу после перерыва Униа Гарсия с лета вколотил мяч в сетку. Достаточно быстро Кирьян Родригес ответил голом сходу - 1:1.
«Лас-Пальмас» настиг идущую на восьмом месте «Валенсию», противник - 11-й.
Протокол игры
|49'Унаи Гарсия (0:1)
|(1:1) Родригес Кирьян52'
Вальес Альваро•Суарес Алехандро 49'89' (Бенито Рамирес (89') •Коко Сауль• 90'Мармол Мика•Кардона Серхи•Парк Марвин77' (Кампанья Хосе (77') •Муньос Хави•Луаодис Энзо77' (Араухо Хулиан (77') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто65' (Мунир Эль-Хаддади (65') •Кардона Марк65' (Рамирес Сандро (65')
Эррера Серхио•Унаи Гарсия•Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Аресо Хесус74' (Inigo Arguibide (74') •Орос Аймар•Монкайола Хон 45'63' (Муньос Икер (63') •Гомес Мойсес74' (Ибаньес Пабло (74') •Мохика Хоан•Будимир Анте90' (Барха Энрике (90') •Гарсия Рауль63' (Гарсия Рубен (63')
25 февраля. Стадион "Гран Канария".
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