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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» и «Осасуна» разошлись миром

25 Февраля 2024 • 22:30 Комментировать
Лас-Пальмас
1:1
Осасуна
окончен

Середняки Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Осасуна» провели упорный матч 26-го тура. Первый тайм прошел при доминировании хозяев, но реально опасных моментов не было. А вот сразу после перерыва Униа Гарсия с лета вколотил мяч в сетку. Достаточно быстро Кирьян Родригес ответил голом сходу - 1:1.

«Лас-Пальмас» настиг идущую на восьмом месте «Валенсию», противник - 11-й.

Протокол игры  
Лас-Пальмас1:1Осасуна
  49'Унаи Гарсия (0:1)
(1:1) Родригес Кирьян52'  
Вальес АльвароСуарес Алехандро  49' 89' (Бенито Рамирес ( 89') Коко Сауль  90'Мармол МикаКардона СерхиПарк Марвин 77' (Кампанья Хосе ( 77') Муньос ХавиЛуаодис Энзо 77' (Араухо Хулиан ( 77') Родригес КирьянМолейро Альберто 65' (Мунир Эль-Хаддади ( 65') Кардона Марк 65' (Рамирес Сандро ( 65')
Запасные: Эррера КристианСинкгравен ДэйлиГонсалес ФабиоАарон ЭскандельКаба СориХерцог ХуанмаМфулу Оменуке
Эррера СерхиоУнаи ГарсияКатена АлехандроЭррандо ХорхеАресо Хесус 74' (Inigo Arguibide ( 74') Орос АймарМонкайола Хон  45' 63' (Муньос Икер ( 63') Гомес Мойсес 74' (Ибаньес Пабло ( 74') Мохика ХоанБудимир Анте 90' (Барха Энрике ( 90') Гарсия Рауль 63' (Гарсия Рубен ( 63')
Запасные: Свенссон МаксВаленсия ПаблоАйтор ФернандесТорро Лукас
25 февраля. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Лас-Пальмас

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Точный прогноз и ставка на матч Лас-Пальмас – Осасуна чемпионата Испании – 25 февраля 2024
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