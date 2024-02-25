«Лас-Пальмас» и «Осасуна» разошлись миром

Середняки Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Осасуна» провели упорный матч 26-го тура. Первый тайм прошел при доминировании хозяев, но реально опасных моментов не было. А вот сразу после перерыва Униа Гарсия с лета вколотил мяч в сетку. Достаточно быстро Кирьян Родригес ответил голом сходу - 1:1.

«Лас-Пальмас» настиг идущую на восьмом месте «Валенсию», противник - 11-й.