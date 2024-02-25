​«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»

В воскресенье вечером в испанской Ла Лиге пройдёт матч между «Реалом» и «Севильей». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Лунин, Лукас Васкес, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Джуд Беллингем пропускает игру из-за травмы, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга дисквалифицированы. Лука Модрич начнёт матч в запасе.

Матч между «Реалом» и «Севильей» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.