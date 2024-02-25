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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» в большинстве на оставил шансов конкурентам из «Атлетика»

25 Февраля 2024 • 20:18 Комментировать
Бетис
3:1
Атлетик Б

Конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Бетис» и «Атлетик», провели матч 26-го тура Ла Лиги. Баски пропустили уже в дебюте, но все равно смогли лишь дважды пробить по воротам. В быстрой атаке Виллиан Жозе перевел мяч на Эсекьеля Авилу, который пробил «в домик» голкиперу и открыл счет. Жозе снова на острие, на сей раз он замыкал прострел на линию вратарской, мяч от голкипера отскочил в защитника и оказался в сетке - 2:0. В конце первого тайма Нико Уильямс поаплодировал рефери и получил второе предупреждение. До перерыва гости отыграли один мяч, после корнера результативно пробил головой Горка Гурусета. Все вопросы снял Джонни, который сходу с 20 метров поразил верхний левый угол - 3:1.

«Бетис» вышел вырвался на шестое место, соперник - на строчку выше и опережает севильцев на семь очков.

Протокол игры  
Бетис3:1Атлетик Б
(1:0) Авила Эсекьель13'  
(2:0) Юри Берчиче38'  
  45'Гурусета Горка (2:1)
(3:1) Джонни67'  
Силва РуиРуибаль Айтор 72' (Бельерин Эктор ( 72') Песселья ХерманРиад ЧадиСабали ЮссуфАлтимира Серхи 46' (Карвалью Вилльям ( 46') ДжонниФорнальс ПаблоФекир Набиль 85' (Диао Ассане ( 85') Авила Эсекьель  30' 51' (Родри Родриго ( 51') Виллиан Жозе
Запасные: Плегесуэло ХавиВьейтес ФрансискоВисус РикардоЭззалзули АбдеБраво Клаудио
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан Даниэль  48'Паредес Айтор 72' (Весга Микель ( 72') Юри Берчиче  32' 45' (Гарсия Иманол ( 45'  59') Прадос Беньят 60' (Гомес Унаи ( 60') Руис Иньиго 60' (Гарсия Дани ( 60') Беренгер Алекс  41'Сансет Ойян 46' (Уильямс Иньяки ( 46') Уильямс Нико  40'  40'Гурусета Горка
Запасные: Хаурегисар МикельАгирреcабала ХуленГарсия РаульЙерай АльваресВильялибре АсьерМуньяин ИкерАрес Малком
25 февраля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетик Бильбао

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