«Бетис» в большинстве на оставил шансов конкурентам из «Атлетика»

Конкуренты в борьбе за еврокубковые места, «Бетис» и «Атлетик», провели матч 26-го тура Ла Лиги. Баски пропустили уже в дебюте, но все равно смогли лишь дважды пробить по воротам. В быстрой атаке Виллиан Жозе перевел мяч на Эсекьеля Авилу, который пробил «в домик» голкиперу и открыл счет. Жозе снова на острие, на сей раз он замыкал прострел на линию вратарской, мяч от голкипера отскочил в защитника и оказался в сетке - 2:0. В конце первого тайма Нико Уильямс поаплодировал рефери и получил второе предупреждение. До перерыва гости отыграли один мяч, после корнера результативно пробил головой Горка Гурусета. Все вопросы снял Джонни, который сходу с 20 метров поразил верхний левый угол - 3:1.

«Бетис» вышел вырвался на шестое место, соперник - на строчку выше и опережает севильцев на семь очков.