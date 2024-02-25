​В «Барселоне» решили судьбу капитана

В «Барселоне» приняли решение по будущему Серхи Роберто. Каталонский клуб не планирует продевать контракт с действующим капитаном команды. О решении «сине-гранатовых» по Роберто рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Маттео Моретто.

Серхи Роберто – универсальный футболист, способный действовать как в средней линии, так и справа в обороне. Роберто проводит в родной «Барселоне» всю свою карьеру. В 363 матчах за первую команду Серхи записал на свой счёт 19 голов и 41 результативный пас на партнёров.

На текущий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионате Испании.