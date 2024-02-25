Девушка-судья серьёзно повредила голову в матче Ла Лиги – виновата камера

В воскресенье в чемпионате Испании проходит матч между «Бетисом» и «Атлетиком» из Бильбао. По ходу первого тайма замена понадобилась боковому арбитру – Гваделупе Поррас. Девушка серьёзно повредила голову по итогам столкновения с телекамерой. Шокирующие фото с окровавленным лицом Поррас уже облетают футбольную Испанию и не только. Лайнсвумен понадобилась замена – её место на бровке с флажком занял четвёртый арбитр. А Поррас сопроводили к дежурившей на стадионе машине скорой помощи.

Следить за игрой между «Бетисом» и «Атлетиком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.