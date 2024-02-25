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Чемпионат Испании. Ла Лига

Девушка-судья серьёзно повредила голову в матче Ла Лиги – виновата камера

25 Февраля 2024 • 19:51 Комментировать
Бетис
3:1
Атлетик Б
окончен

В воскресенье в чемпионате Испании проходит матч между «Бетисом» и «Атлетиком» из Бильбао. По ходу первого тайма замена понадобилась боковому арбитру – Гваделупе Поррас. Девушка серьёзно повредила голову по итогам столкновения с телекамерой. Шокирующие фото с окровавленным лицом Поррас уже облетают футбольную Испанию и не только. Лайнсвумен понадобилась замена – её место на бровке с флажком занял четвёртый арбитр. А Поррас сопроводили к дежурившей на стадионе машине скорой помощи.

Следить за игрой между «Бетисом» и «Атлетиком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Бетис Атлетик Бильбао Гваделупа Поррас ещё теги

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