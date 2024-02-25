Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»

Наставник «Сочи» Роберт Морено объяснил, почему Хави пока не может добиться успеха в «Барселоне» в нынешнем сезоне.

«Он поставил себе задачу играть определённым образом и побеждать, которую не смог выполнить. В итоге это сыграло против него», – приводит слова специалиста издание Marca.

Также Морено считает, что тренировать каталонский клуб очень сложно, поэтому он понимает, с какими трудностями столкнулся Хави.

Ранее Хави объявил, что покинет «сине-гранатовых» в конце текущего сезона. Руководство клуба пока не определилось с преемником испанского тренера. В СМИ фигурируют разные кандидатуры, но официальных заявлений пока не было.