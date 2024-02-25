«Кадис» ушёл от поражения от «Сельты» в битве за выживание

В воскресенье в Ла Лиге играли аутсайдеры «Кадис» и «Сельта». Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов, но не смогли победить. На 11-й минуте Лука де ла Торре создал момент для Яго Аспаса, и ветеран открыл счет. После перерыва Виллиот Сведберг зарядил по воротам с рикошетом - 0:2. Соперник быстро вернул интригу, Серхи Гвардиола сделал все для партнера, и Мигель Хуанми поразил пустой угол. В компенсированное время Гвардиола упустил свой шанс, а вот дальняя попытка Дарвина Мачиса на 10-й добавленной минуте была удачной.

2:2, «Кадис» остается третьим с конца. Соперник рядом в таблице, но в трех очках от опасной зоны.