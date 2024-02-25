«Кадис» ушёл от поражения от «Сельты» в битве за выживание

В воскресенье в Ла Лиге играли аутсайдеры «Кадис» и «Сельта». Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов, но не смогли победить. На 11-й минуте Лука де ла Торре создал момент для Яго Аспаса, и ветеран открыл счет. После перерыва Виллиот Сведберг зарядил по воротам с рикошетом - 0:2. Соперник быстро вернул интригу, Серхи Гвардиола сделал все для партнера, и Мигель Хуанми поразил пустой угол. В компенсированное время Гвардиола упустил свой шанс, а вот дальняя попытка Дарвина Мачиса на 10-й добавленной минуте была удачной.
2:2, «Кадис» остается третьим с конца. Соперник рядом в таблице, но в трех очках от опасной зоны.
Протокол игры
|11'Аспас Яго (0:1)
|58'Сведберг Виллиот (0:2)
|(1:2) Хуанми Мигель66'
|(2:2) Мачис Дарвин90'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак86' (Мачис Дарвин (86') •Чуст Виктор•Мере Хорхе•Эрнандес Хави V•Собрино Рубен65' (Рамос Кристофер (65') •Алькарас Рубен• 86'Эскаланте Гонсало66' (Куаме Роминигуе (66') •Наварро Роберто86' (Сальдуа Хосеба (86') •Хуанми Мигель• 72'Макси Гомес65' (Гвардиола Серхи (65')
Гуаита Висенте•Манкильо Хави 41'75' (Мингеса Оскар (75') •Старфельт Карл•Нуньес Унай•Санчес Мануэль•Альенде Тадео57' (Сведберг Виллиот (57'•Домингес Карлос83') •Тапия Ренато 33'57' (Жаилсон Маркес (57') •Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука•Аспас Яго• 76'Ларсен Йорген75' (Дувикас Анастасиос (75')
25 февраля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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