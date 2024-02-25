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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» ушёл от поражения от «Сельты» в битве за выживание

25 Февраля 2024 • 18:04 Комментировать
Кадис
2:2
Сельта
окончен

В воскресенье в Ла Лиге играли аутсайдеры «Кадис» и «Сельта». Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов, но не смогли победить. На 11-й минуте Лука де ла Торре создал момент для Яго Аспаса, и ветеран открыл счет. После перерыва Виллиот Сведберг зарядил по воротам с рикошетом - 0:2. Соперник быстро вернул интригу, Серхи Гвардиола сделал все для партнера, и Мигель Хуанми поразил пустой угол. В компенсированное время Гвардиола упустил свой шанс, а вот дальняя попытка Дарвина Мачиса на 10-й добавленной минуте была удачной.

2:2, «Кадис» остается третьим с конца. Соперник рядом в таблице, но в трех очках от опасной зоны.

Протокол игры  
Кадис2:2Сельта
  11'Аспас Яго (0:1)
  58'Сведберг Виллиот (0:2)
(1:2) Хуанми Мигель66'  
(2:2) Мачис Дарвин90'  
Ледесма ХеремиасКарселен Исаак 86' (Мачис Дарвин ( 86') Чуст ВикторМере ХорхеЭрнандес Хави VСобрино Рубен 65' (Рамос Кристофер ( 65') Алькарас Рубен  86'Эскаланте Гонсало 66' (Куаме Роминигуе ( 66') Наварро Роберто 86' (Сальдуа Хосеба ( 86') Хуанми Мигель  72'Макси Гомес 65' (Гвардиола Серхи ( 65')
Запасные: Окампо БрайанСамассеку ДиадиХиль ДавидМбайе МамадуАлекс ФернандесАлехо ИванОусоу Айхам
Гуаита ВисентеМанкильо Хави  41' 75' (Мингеса Оскар ( 75') Старфельт КарлНуньес УнайСанчес МануэльАльенде Тадео 57' (Сведберг Виллиот ( 57'Домингес Карлос 83') Тапия Ренато  33' 57' (Жаилсон Маркес ( 57') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаАспас Яго  76'Ларсен Йорген 75' (Дувикас Анастасиос ( 75')
Запасные: Серви ФранкоСотело ХьюгоБамба ДжонатанВаскес КевинВильяр ИванПерес КарлесКаррильо Коке
25 февраля. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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