Рамос выведет «Севилью» с капитанской повязкой на игру с «Реалом»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос на один вечер примерит на себе капитанскую повязку.

Как стало известно Carrusel Deportivo, в предстоящем матче против мадридского «Реала» Рамос станет капитаном «Севильи». По данным источника, испанец лично обратился к действующему капитану команды Хесусу Навасу и попросил у него повязку. Отмечается, что Навас возражать не стал.

Напомним, что Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.

Сегодня, 25 февраля, «Севилья» сыграет на выезде против «Реала» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры на портале LiveResult.



