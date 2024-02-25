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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос выведет «Севилью» с капитанской повязкой на игру с «Реалом» слухи

25 Февраля 2024 • 17:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
1 1.30 X 6.10 2 9.50
Через 4 ч. 5 мин.

Защитник «Севильи» Серхио Рамос на один вечер примерит на себе капитанскую повязку.

Как стало известно Carrusel Deportivo, в предстоящем матче против мадридского «Реала» Рамос станет капитаном «Севильи». По данным источника, испанец лично обратился к действующему капитану команды Хесусу Навасу и попросил у него повязку. Отмечается, что Навас возражать не стал.

Напомним, что Рамос выступал за «Реал» с 2005 по 2021 год.

Сегодня, 25 февраля, «Севилья» сыграет на выезде против «Реала» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры на портале LiveResult.

 

 


 

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