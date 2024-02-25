​Агент немецкого тренера Флика посетил матч «Барселоны»

«Барселона» ищет нового главного тренера, ведь недавно Хави объявил о намерении уйти из клуба по завершению сезона. Одним из кандидатов на пост рулевого «сине-гранатовых» называется известный немецкий специалист Ханс-Дитер Флик.

Как сообщает Mundo Deportivo, агент Пини Захави, работающий с Фликом, присутствовал на субботнем матче «Барселоны» против «Хетафе» (победа 4:0).

В настоящий момент Ханс-Дитер Флик находится без работы. Осенью этот специалист покинул должность главного тренера сборной Германии после ряда неудачных товарищеских матчей в ходе подготовки к домашнему чемпионату Европы.