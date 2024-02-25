​Стало известно, когда Мбаппе решил переходить в «Реал»

В начале января Килиан Мбаппе говорил, что ещё не принял решение по своему будущему. Если верить информации L’Equipe, 25-летний нападающий лукавил. Согласно данным источника, решение о летнем переходе в «Реал» Мбаппе принял ещё в декабре.

Всё идёт к тому, что летом Килиан Мбаппе реализует мечту и примерит на себе футболку «Реала». Мадридский гранд подпишет француза как свободного агента, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» истекает. За парижан Мбаппе выступает с лета 2017 года после трансфера из «Монако».

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл 31 матч, в которых забил 32 гола и отдал семь голевых передач на партнёров.

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