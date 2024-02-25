​«Реал» работает над двумя громкими трансферами

Трансферное лето не за горами, и для «Реала» это самое трансферное лето должно получиться ярким. Ожидается, что в Мадрид переедет Килиан Мбаппе, которым «сливочные» интересуются очень давно. Мбаппе «Реал» может подписать как свободного агента, ведь его действующий контракт истекает.

Параллельно «Реал» работает над другим громким трансфером – над трансфером защитника Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Об этом на своих станицах рассказывает издание AS.

Подписав Мбаппе и Дэвиса, «Реал» серьёзно усилится. При этом слухи связывают мадридский гранд и с другими футболистами.

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