​Деку раскрыл планы «Барселоны» по Араухо и де Йонгу

Спортивный директор «Барселоны» Деку дал комментарий насчёт будущего защитника Рональда Араухо и полузащитника Френки де Йонга. Специалист подчеркнул намерение каталонцев сохранить этих игроков в команде.

«Ничего не произойдёт. У них есть контракты, и мы сохраним сохранять в составе лучших игроков. А они лучшие», - слова Деку приводит Transfer News Live, ссылаясь на Goal.

«Барселона» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В субботу команда Хави крупно – со счётом 4:0 – обыграла на своём поле «Хетафе».

Ближайший матч «Барселона» проведёт 3 марта – против «Атлетика» на выезде.