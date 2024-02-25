«Аль-Иттихад» сделал предложение тер Штегену

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает Relevo.

По информации источника, саудовский клуб уже сделал предложение немецкому футболисту. Отмечается, что «Аль-Иттихад» намерен усилить вратарскую позицию, так как в следующем сезоне клуб хочет побороться за чемпионский титул.

Напомним, сейчас за «Аль-Иттихад» выступают знаменитые французские футболисты Карим Бензема и Н’Голо Канте.

В текущем сезоне 31-летний тер Штеген провёл за «Барселону» 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии, контракт которого с испанским клубом рассчитан до лета 2028 года, в 35 миллионов евро.