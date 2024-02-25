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Вальдано - Мбаппе: «В «Реале» платят не деньгами, а славой»

25 Февраля 2024 • 12:01 Комментировать

Экс-футболист мадридского «Реала» Хорхе Вальдано высказался насчет потенциального перехода нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Мбаппе нужно понять, что в «Реале» платят не деньгами, а славой», - передает слова Вальдано Madrid Universal в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 25-летний нападающий присоединится к мадридскому гранду в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Стороны подпишут контракт на пять лет.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 20 поединков, в которых записал на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хорхе Вальдано Килиан Мбаппе ещё теги
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