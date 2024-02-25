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Анчелотти: «Я не знаю, чем Модрич будет заниматься в будущем»

25 Февраля 2024 • 11:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
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Через 10 ч. 27 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о том, что он предложил полузащитнику Луке Модричу работу в качестве своего помощника.  

«Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок. Он сам определит своё будущее, я не говорю об этом с журналистами», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 38-летний хорват отказался от предложения Анчелотти.

В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 28 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Цвета испанского клуба футболист защищает с лета 2012 года.

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