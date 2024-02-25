Анчелотти: «Я не знаю, чем Модрич будет заниматься в будущем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о том, что он предложил полузащитнику Луке Модричу работу в качестве своего помощника.

«Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок. Он сам определит своё будущее, я не говорю об этом с журналистами», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 38-летний хорват отказался от предложения Анчелотти.

В нынешнем сезоне Модрич провёл за «Реал» 28 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Цвета испанского клуба футболист защищает с лета 2012 года.