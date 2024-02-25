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Хави считает, что Кристенсен хорошо справляется с ролью опорного полузащитника

25 Февраля 2024 • 10:13 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре защитника Андреаса Кристенсена на позиции опорного полузащитника.

По мнению наставника, датский футболист хорошо справляется с новой для себя ролью, придавая команде больше прочности при игре в обороне.

«Ключевым моментом на этой позиции является сохранение хорошей позиции в обороне. Он играет очень просто, не пропускает передачи и даёт нам защитную прочность, которой нам не хватало», — цитирует Хави Barca Times.

В текущем сезоне 27-летний Кристенсен провёл за «Барселону» 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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