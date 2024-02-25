Хави: «Не жалею о решении уйти из «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес после разгромной победы над «Хетафе» (4:0) в очередной раз дал комментарий относительно своего ухода в конце сезона.

«Я не жалею об этом. Было принято правильное решение, как для меня, так и для «Барсы». Благодарю наших болельщиков за поддержку, но это нужно было сделать. Сейчас команда показывает огромную мотивацию», - передает слова испанского специалиста Barca Times.

Благодаря вчерашней победе «сине-гранатовые» обогнали «Жирону» и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Барселона» отстает от идущего первым «Реала» на пять пунктов.