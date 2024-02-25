​Де Йонг прокомментировал свой юбилейный, 11-тысячный гол «Барселоны»

В очередном матче в рамках испанского чемпионата «Барселона» легко расправилась с «Хетафе», забив тому четыре безответных мяча. Третий гол в этом матче записал на свой счет нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

Как мы уже уточняли, его гол стал 11-тысячным за всю историю клуба, с учетом всех турниров, в которых когда-либо принимала участие каталонская команда. Нидерландский полузащитник прокомментировал свой успех:

- Привет, я забил 11-тысячный гол в истории «Барселоны», очень доволен этим и победой также. Спасибо всем за поддержку, ждем следующий матч, - цитирует слова Френки официальный сайт «Барселоны».