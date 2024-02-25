​Френки де Йонг забил 11-тысячный гол в истории «Барселоны»

В очередном матче в рамках испанского чемпионата «Барселона» легко расправилась с «Хетафе», забив тому четыре безответных мяча. Третий гол в этом матче записал на свой счет нидерландский полузащитник Френки де Йонг.

Как оказалось, его гол стал 11-тысячным за всю историю клуба, с учетом всех турниров, в которых когда-либо принимала участие каталонская команда (а речь о 26 турнирах, как подчеркнули статистики). Десятитысячный гол «Барселоны» записал на свой счет, конечно же, Лионель Месси восемь лет тому назад.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года.