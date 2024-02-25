Фелиш: «Барселона» верит в чемпионство»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш ответил на вопрос о перспективах команды в текущем розыгрыше Ла Лиги.

После победы над «Хетафе» (4:0) каталонцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице с 57 набранными очками, но уже скоро могут вернуться на третье место, поскольку «Жироне» (56) ещё предстоит провести свой матч с «Райо Вальекано». Лидером же остаётся «Реал», который набрал 62 балла, также имея одну игру в запасе.

«Мы будем бороться за Ла Лигу до самого конца. Каждая команда может потерять очки в любой момент. Мы должны продолжать верить», – цитирует Barca Universal Фелиша.

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде против «Атлетика» Бильбао. Встреча пройдёт 3 марта.