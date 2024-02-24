«Алавес» с «Мальоркой» забили по голу

«Алавес» с «Мальоркой» провели матч 26-го тура Ла Лиги. Неманья Радоньич создал первый реальный момент, но его удар пришелся в голкипера. Алекс Сола с потенциально опасного штрафного не смог попасть в створ. На 76-й минуте был открыт счет, подача с корнера во вратарскую, и Карлос Бенавидес головой в упор поразил цель. Соперник ответил результативной атакой на 88-й минуте, Матия Настасич вырвал ничью.
«Алавес» делит 12-е место, соперник - 15-е.
Протокол игры
|(1:0) Бенавидес Карлос76'
|88'Настасич Матия (1:1)
Сивера Антонио•Горосабел Андони85' (Дуарте Рубен (85') •Абкар Абделькабир•Марин Рафа•Хави Лопеc•Бланко Антонио72' (Кике Гарсия (72') •Гевара Андер•Сола Алекс60' (Висенте Карлос (60') •Гуриди Хон•Риоха Луис85' (Теналья Науэль (85') •Омородион Сэмюэль72' (Бенавидес Карлос (72')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия•Копете Хосе84' (Родригес Даниэль I (84') •Видаль Начо 54'60' (Ларин Кайл (60') • 90'Лато Тони•Дардер Серхи90' (Саму Кошта (90') •Ману Морланес•Маскарель Омар84' (Льябрес Хавьер (84') •Радоньич Неманья60' (Гонсалес Джованни (60') •Мурики Ведат
24 февраля. Стадион "Мендисорроса".
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