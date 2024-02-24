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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» с «Мальоркой» забили по голу

24 Февраля 2024 • 22:33 Комментировать
Алавес
1:1
Мальорка
окончен

«Алавес» с «Мальоркой» провели матч 26-го тура Ла Лиги. Неманья Радоньич создал первый реальный момент, но его удар пришелся в голкипера. Алекс Сола с потенциально опасного штрафного не смог попасть в створ. На 76-й минуте был открыт счет, подача с корнера во вратарскую, и Карлос Бенавидес головой в упор поразил цель. Соперник ответил результативной атакой на 88-й минуте, Матия Настасич вырвал ничью.

«Алавес» делит 12-е место, соперник - 15-е.

Протокол игры  
Алавес1:1Мальорка
(1:0) Бенавидес Карлос76'  
  88'Настасич Матия (1:1)
Сивера АнтониоГоросабел Андони 85' (Дуарте Рубен ( 85') Абкар АбделькабирМарин РафаХави ЛопеcБланко Антонио 72' (Кике Гарсия ( 72') Гевара АндерСола Алекс 60' (Висенте Карлос ( 60') Гуриди ХонРиоха Луис 85' (Теналья Науэль ( 85') Омородион Сэмюэль 72' (Бенавидес Карлос ( 72')
Запасные: Реббах АбдеррахманХаджи ЯнисМуньос ЭгоитзАлькаин ЧеберОвоно ХесусСимеоне ДжулианоПаничелли Хоакин
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич МатияКопете Хосе 84' (Родригес Даниэль I ( 84') Видаль Начо  54' 60' (Ларин Кайл ( 60'  90') Лато ТониДардер Серхи 90' (Саму Кошта ( 90') Ману МорланесМаскарель Омар 84' (Льябрес Хавьер ( 84') Радоньич Неманья 60' (Гонсалес Джованни ( 60') Мурики Ведат
Запасные: Коста ХаумеYuzun Francisco Ley PizaГрейф ДоминикПратс АбдонСанчес АнтониоКуэльяр Иван
24 февраля. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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