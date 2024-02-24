«Алавес» с «Мальоркой» забили по голу

«Алавес» с «Мальоркой» провели матч 26-го тура Ла Лиги. Неманья Радоньич создал первый реальный момент, но его удар пришелся в голкипера. Алекс Сола с потенциально опасного штрафного не смог попасть в створ. На 76-й минуте был открыт счет, подача с корнера во вратарскую, и Карлос Бенавидес головой в упор поразил цель. Соперник ответил результативной атакой на 88-й минуте, Матия Настасич вырвал ничью.

«Алавес» делит 12-е место, соперник - 15-е.