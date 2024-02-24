Френки де Йонг: «Сегодня я был плох, но главное – победа»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг недоволен собственной игрой в матче против «Хетафе» (4:0).

Нидерландец отличился на 61-й минуте, установив на табло счёт 3:0. Данный гол стал для «Барселоны» 11000-м в истории.

«Сегодня я провёл не лучший матч. Я плохо играл в пас, но самое главное – мы добились победы, так что всё в порядке.

После игры мне сказали, что мой гол стал 11000-м в истории клуба. Приятно, когда твои голы становятся историческими», – заявил в послематчевом интервью испанским СМИ 26-летний футболист.

Благодаря сегодняшней победе «Барселоне» удалось обойти «Жирону» и сократить отставание от «Реала» до пяти баллов, однако оба конкурента «сине-гранатовых» свои матчи ещё не провели.