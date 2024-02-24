Фелиш: «Барселона» давно не побеждала с таким счётом

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш прокомментировал результат матча с «Хетафе» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Напомним, встреча завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0. Фелиш отметился голом на 53-й минуте матча.

- Мы счастливы. «Барселона» давно не побеждала с таким счётом. Мы контролировали ход матча.

Это моя первая игра в стартовом составе после травмы, я набираю свою форму. Нужно продолжать дальше в том же духе, - цитирует португальского форварда Marca.

«Барселона» благодаря победе над «Хетафе» набрала 57 очков и сократила отставание от лидирующего «Реала» до пяти очков. У мадридцев есть игра в запасе.