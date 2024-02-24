Хави – о борьбе за чемпионство: «Мы не сдаёмся»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о шансах команды в чемпионской гонке.

В субботу «сине-гранатовые» разгромили в родных стенах «Хетафе» (4:0), сократив отставание от лидирующего в турнирной таблице мадридского «Реала» до пяти очков. У «сливочных» остаётся один матч в запасе, который состоится завтра – соперником будет «Севилья».

«Как я уже говорил, для нас ничего не меняется, мы не собираемся сдаваться, и мы знаем, что должны набирать три очка каждую неделю, что и сделали сегодня. Мы продолжаем участвовать в борьбе. В этот раз всё прошло успешно», – поведал в беседе с LaLiga TV Хави.