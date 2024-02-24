Тренер «Хетафе» Бордалас: «Мы позволили «Барселоне» чувствовать себя комфортно»

Рулевой «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал поражение своей команды в матче против «Барселоны» (0:4).

Каталонский гранд повёл в счёте уже на 20-й минуте, когда забил Рафинья. Во втором тайме свои имена на табло зажгли Жоау Фелиш, Френки де Йонг и Фермин Лопес.

«Мы плохо прессинговали, допускали ошибки, которые обычно не слишком нам свойственны. Это повлияло на ход матча. Мы позволили «Барселоне» чувствовать себя очень комфортно», – передаёт Mundo Deportivo слова Бордаласа.

«Хетафе» занимает десятое место в турнирной таблице Ла Лиги с 34 очками после 26 сыгранных матчей. «Барселона» – вторая с 57 баллами.