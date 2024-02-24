​Рафинья: «Постараемся выиграть все оставшиеся матчи»

Бразильский атакующий полузащитник Рафинья стал лучшим игроком «Барселоны» в очередном матче чемпионата против «Хетафе». После игры его спросили о том, есть ли у «Барселоны» шансы на чемпионский титул, ввиду достаточно большого отставания от мадридского «Реала». Рафинья ушел от прямого ответа, заявив, что надо выигрывать матч за матчем.

- Впереди еще много матчей, важно побеждать. Выигрывать каждый матч. Это необходимо Барселоне. И тогда, может, у нас и появится шанс на чемпионский титул, - заявил Рафинья.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетиком».