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Рафинья: «Конкуренция с Ямалем заставляет прогрессировать»

24 Февраля 2024 • 21:07 Комментировать
Барселона
4:0
Хетафе

Бразильский атакующий полузащитник Рафинья стал лучшим игроком «Барселоны» в очередном матче чемпионата против «Хетафе». Рафинья вернулся на поле после того, как пропустил достаточно долгий временной отрезок, а на его месте заиграл юный Ламин Ямаль. Тем не менее, из конкуренции с ним Рафинья пытается извлечь полезное.

Ламин Ямал потрясающий игрок. Очень высокий уровень, в его-то годы. Присутствие таких конкурентов на твоей позиции заставляет тебя расти и прогрессировать, - отметил Рафинья сразу после матча.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетиком». 

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