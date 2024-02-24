Рафинья: «Для меня честь конкурировать с Ямалем, он будет одним из лучших в мире»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас ответил на вопрос о конкуренции с Ламином Ямалем.

В нынешнем сезоне бразилец нечасто попадает в стартовый состав – его место нередко достаётся 16-летнему Ламину Ямалю. В сегодняшнем матче против «Хетафе» (4:0) в основе вышел более опытный Рафинья, отметившийся голом и ассистом.

«Мне не мешает конкуренция с Ламином – думаю, для меня это скорее честь. Он будет одним из лучших игроков в мире, и сейчас мы делаем друг друга только сильнее. В такой команде, как «Барселона», должна быть конкуренция», – приводит журналист Фабрицио Романо слова 27-летнего футболиста.