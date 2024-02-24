«Барселона» впервые за пять месяцев одержала крупную победу

В воскресенье, 24 февраля, «Барселона» принимала на своём поле «Хетафе» в рамках 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча между командами завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Хетафе» со счетом 4:0. Авторами забитых мячей Рафинья Диас, Жоау Фелиш, Френки де Йонг и Фермин Лопес.

Данная победа стала для «Барселоны» лишь второй крупной в текущем сезоне Ла Лиги. В прошлый раз подопечные Хави Эрнандеса одержали победу с разгромным счетом в сентябре прошлого года, когда забили пять безответных мячей в ворота «Бетиса».

В следующем туре «Барселона» встретится на выезде с «Атлетиком». Начало матча запланировано на 23:00 по мск.