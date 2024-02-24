​Гюндоган первым в топ-5 лигах покорил отметку в 100 моментов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган стал первым игроком нынешнего сезона в топ-5 европейских лигах, которому покорилась отметка в 100 созданных моментов. Об этом рассказывают специалисты из Opta.

Напомним, что «Барселона» в субботу порадовала своих болельщиков победой над «Хетафе» со счётом 4:0. Авторами голов стали Рафинья, Жоау Фелиш, Френки де Йонг и Фермин Лопес.

Следующий матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 3 марта. Команда Хави будет играть против «Атлетика» на выезде. На текущую минуту «сине-гранатовые» располагаются на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги.