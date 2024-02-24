Хави – о победе «Барселоны»: «Очень убедительная игра»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил выступление своей команды в матче против «Хетафе» (4:0).

«Сине-гранатовые» взяли верх в поединке 26 тура Ла Лиги благодаря голам Рафиньи, Жоау Фелиша, Френки де Йонга и Фермина Лопеса.

Думаю, мы провели очень качественную игру в атаке и в обороне, по уровню интенсивности. Нам противостояла очень агрессивная команда. Наши игроки отлично себя проявили физически и тактически, и я бы сказал, что это очень убедительная победа. «Хетафе» активно прессингует и играет с высокой линией обороны, чем нам удалось воспользоваться», – заявил в интервью LaLiga TV Хави.

Отставание «Барселоны» от мадридского «Реала» сократилось до пяти очков, однако у «сливочных» остаётся один матч в запасе.