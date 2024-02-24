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В Бразилии хотят снести статую находящегося в тюрьме Дани Алвеса

24 Февраля 2024 • 20:29 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

В Бразилии задумались о том, чтобы убрать статую бывшего игрока «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса.

По информации Marca, в муниципалитете Жоазейро хотят демонтировать монумент из-за участившихся случаев вандализма. Таким образом люди реагируют на то, что футболист был осуждён на 4,5 года за изнасилование.

На данный момент ведутся переговоры по этому поводу. Предполагается, что решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, что Алвес угодил в скандал в ночном клубе Барселоны в конце 2022 года. Девушка, находящаяся в тот момент в заведении, обвинили Дани в сексуальных домогательствах.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Бразилии Дани Алвес Ла Лига ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
24 Февраля 2024 в 21:16
что за прикол теперь всем подряд статуи ставят? ему то за что? это просто футболист.
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