Рафинья: «Непростой период позади»

Каталонская «Барселона» провела свой очередной матч в рамках чемпионата Испании, в домашних условиях был бит «Хетафе», получивший от гранда четыре безответных мяча. Блистал на поле вернувшийся в игру Рафинья, он сделал голевую передачу и забил сам. После матча бразильский атакующий полузащитник прокомментировал итоги прошедшей игры.

У меня был непростой период, я вернулся после травмы и счастлив, что смог помочь команде, забить, сделать передачу. Мы победили и прогрессируем в Ла Лиге, - подвел итоги матча Рафинья.

В следующем туре испанского чемпионата «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетиком».