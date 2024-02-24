​В Испании болельщика оштрафовали на 80 тысяч евро за лазерную указку

Суровый штраф получил болельщик с Канарских островов, который во время игры между «Лас-Пальмасом» и «Тенерифе» в рамках Кубка короля решил воспользоваться лазерной указкой в рамках своей личной «борьбы» против болельщиков из противоположного сектора. А это строго-настрого запрещено в Испании. Результат оказался плачевным - штраф в 80 тысяч евро и пятилетний запрет на посещение стадионов в Испании. Есть над чем задуматься...

Что до матча, то «Тенерифе», напомним, выиграл со счетом 2:0. Но затем, в 1\8 финала, «Тенерифе» уступил с минимальным гандикапом «Мальорке» и покинул турнир.