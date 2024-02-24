«Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе»

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» играла дома против «Хетафе». После обмена моментами был открыт счет, Рафинья вовремя рванул в свободную зону, оказался у ворот и прицельно пробил без сближения с голкипером. Жоау Фелиш дважды и Рафинья упускали хорошие моменты - промахи. Луис Милья дальним ударом едва не сравнял счет - рикошет, и голкипер перевел мяч в штангу. Каталонцы ответили фланговой атакой, Андреас Кристенсен прострелил на дальнюю стойку, и Фелиш замкнул. Роберт Левандовски был точен метров с 11, но там офсайд. Рафинья был расторопнее вратаря, который рванул на перехват, передача, и Френки де Йонг спокойно забил - 3:0. На 90-й минуте Витор Роке не смог пробить голкипера, а Фермин Лопес без труда добавил мяч.

«Барселона» потеснила «Жирону» со второго места, соперник - 10-й.