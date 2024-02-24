«Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе»

В 26-м туре чемпионата Испании «Барселона» играла дома против «Хетафе». После обмена моментами был открыт счет, Рафинья вовремя рванул в свободную зону, оказался у ворот и прицельно пробил без сближения с голкипером. Жоау Фелиш дважды и Рафинья упускали хорошие моменты - промахи. Луис Милья дальним ударом едва не сравнял счет - рикошет, и голкипер перевел мяч в штангу. Каталонцы ответили фланговой атакой, Андреас Кристенсен прострелил на дальнюю стойку, и Фелиш замкнул. Роберт Левандовски был точен метров с 11, но там офсайд. Рафинья был расторопнее вратаря, который рванул на перехват, передача, и Френки де Йонг спокойно забил - 3:0. На 90-й минуте Витор Роке не смог пробить голкипера, а Фермин Лопес без труда добавил мяч.
«Барселона» потеснила «Жирону» со второго места, соперник - 10-й.
|(1:0) Рафинья Диас20'
|(2:0) Фелиш Жоау53'
|(3:0) Де Йонг Френки61'
|(4:0) Лопес Фермин90'
Кунде сегодня был хорош! а Рафинья - транжирщик )))
всех cules - с победой!
лишь пожелать Барселоне продолжать так же радовать нас своей игрой и уверенными победами, особенно в Лиге чемпионов ⚽🏆
Честно говоря, словно гири с ног сняли. Могут ведь.
пс: Хетафе тоже удивили. Понятно, в открытую с Барсой бодаться могут многие, но начисто проигранный первый тайм ничему не научил. Тем приятней для Барсы, еще трешку отгрузили)
Играть бы до конца сезона в таком же темпе, даже если не светит ничего.
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