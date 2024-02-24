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​Представитель Захаряна рассказал о трудностях, с которыми столкнулся игрок

24 Февраля 2024 • 18:39 Комментировать
Реал Сосьедад
1:3
Вильярреал

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, оценил выступление игрока в пятничном матче против «Вильярреала» (поражение 1:3).

Стоит сказать, что Захарян был заменён во втором тайме после травмы. К счастью, повреждение оказалось несерьёзным.

«Арсен адаптируется всё больше и больше. Вчера он был одним из самых активных в команде. Арсен вообще не играет на своей позиции. Он всегда был игроком середины поля. Сейчас его сдвинули во фланг. Ему тяжело перепрофилироваться. Сказывается и уровень лиги», - цитирует Голубина «Спорт-Экспресс».

После летнего трансфера Арсен Захарян поучаствовал в 28 официальных матчах «Реал Сосьедада» в различных соревнованиях. В них россиянин записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

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Реал Сосьедад Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги

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