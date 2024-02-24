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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Хетафе» Бордалас рассказал, на каком уровне находится Гринвуд

24 Февраля 2024 • 18:27 Комментировать
Барселона
3:0
Хетафе
1 1.45 X 5.00 2 7.10
2-й тайм

Наставник «Хетафе» Пепе Бордалас поделился мнением о форварде команды Мэйсоне Гринвуде, который арендован у английского «Манчестер Юнайтед».

Специалист признался, что у него были сомнения по поводу этого трансфера, однако он решил взять личную ответственность за выступление англичанина.

По мнению тренера, футболист уже почти вышел на свой прежний уровень, несмотря на долгий простой.

«Он мог бы заиграть в «Барселоне» и любом другом именитом клубе. В будущем узнаем, что с ним будет в итоге», – приводит слова Бордаласа издание Diario Sport.

В текущем сезоне форвард провёл за испанский клуб 24 встречи во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ХЕТАФЕ
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