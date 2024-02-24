Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян отделался ушибом в пятничном матче против «Вильярреала», в котором его заменили из-за травмы. Как сообщил Йон Андер Мундуате, глава пресс-службы «Реала Сосьедад», в клубе надеются, что россиянин сможет выйти на поле уже в ближайшей игре.

«МРТ не понадобилось. Всё хорошо. У Захаряна ушиб локтя, но мы надеемся, что он примет участие в следующем матче», - цитирует Мундуате Sport24.

За «Реал Сосьедад» Арсен Захарян выступает с прошлого лета. В 28 официальных матчах за испанский клуб россиянин записал на свой счёт один голевой пас.

Напомним, что «Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» - 1:3. Следующий матч команда проведёт 27 февраля – против «Мальорки».